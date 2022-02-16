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Факты / Украина / Политика

Реакция будет мгновенной: Монастырский о сценариях угроз со стороны РФ

Валентина Летяк редактор ленты
Денис Монастирський

Украина на сегодняшний день отработала все возможные сценарии угроз, реакция на любые из них будет мгновенной, заявил во время телемарафона ко Дню единения министр внутренних дел Денис Монастырский.

– Воспринимаем ли мы серьезно звучащие со всех сторон сценарии? Да, мы воспринимаем серьезно. Готовимся ли мы к любым сценариям? Да, мы готовимся. Можно ли нас запугать? Нет, это невозможно, – заверил глава МВД.

По его словам, сейчас ВСУ и служащие МВД являются гарантами безопасности и устойчивости государства.

Монастырский сообщил, что проведено несколько учений по отработке сценариев, подобных тем, которые происходили в 2014 году, когда захватывались админздания.

– Мы отработали все возможные сценарии этих событий. В выходные с участием верховного главнокомандующего, президента Владимира Зеленского в 30 км от админграницы из Крыма. Все это длилось менее часа. Могу вас заверить, что необходимые решения сегодня будут также приниматься очень быстро, – подчеркнул министр.

Он заверил, что не допустят никаких сепаратистских проявлений внутри страны, как это было в 2014 году в Харькове, Луганске и Донецке.

— При любых сценариях, если кто-то подумает захватить админздания, реакция правоохранительных органов будет чрезвычайно быстрая и жесткая — кто бы это ни был: или новый “гиркин”, или новая “штепа” — реакция будет мгновенной, — подытожил Монастырский.

Два дня назад министр внутренних дел Денис Монастырский записал видеообращение из-за напряженной ситуации у границ Украины.

Он призвал украинцев не паниковать и не бояться, поскольку все подразделения, отвечающие за безопасность страны, выполняют свои обязанности добросовестно. Это – 300 тыс. полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей.

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Источник: УНН

Фото: МВД

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