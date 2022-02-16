Реакція буде миттєвою: Монастирський про сценарії загроз з боку РФ

Україна на сьогодні відпрацювала всі можливі сценарії загроз, реакція на будь-які з них буде миттєвою, заявив під час телемарафону до Дня єднання міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Чи сприймаємо ми серйозно сценарії, які звучать з усіх сторін? Так, ми сприймаємо серйозно. Чи готуємось ми до будь-яких сценаріїв? Так, ми готуємось. Чи можна нас залякати? Ні, це неможливо, – запевнив глава МВС.

За його словами, зараз ЗСУ та службовці МВС є гарантами безпеки та стійкості держави.

Монастирський повідомив, що проведено кілька навчань щодо відпрацювання сценаріїв, подібних до тих, що відбувалися в 2014 році, коли захоплювалися адмінбудівлі.

– Ми відпрацювали всі можливі сценарії цих подій. У вихідні за участі верховного головнокомандувача, президента Володимира Зеленського за 30 км від адмінкордону з Крима. Все це тривало менше години. Можу вас запевнити, що необхідні рішення сьогодні будуть також ухвалюватися надзвичайно швидко, – наголосив міністр.

Він запевнив, що не допустять жодних сепаратистських проявів всередині країни, як це було у 2014-му в Харкові, Луганську та Донецьку.

– За будь-яких сценаріїв, якщо хтось подумає захопити адмінбудівлю, реакція правоохоронних органів буде надзвичайно швидка і жорстка – хто б це не був: чи новий “гіркін”, чи нова “штепа” – реакція буде миттєвою, – підсумував Монастирський.

Два дні тому міністр внутрішніх справ Денис Монастирський записав відеозвернення через напружену ситуацію біля кордонів України.

Він закликав українців не панікувати та не боятися, оскільки всі підрозділи, які відповідають за безпеку країни, виконують свої обов’язки сумлінно. Це – 300 тис. поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників.