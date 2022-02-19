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Факты / Украина / Политика

Журналист Бутусов подрался с Нестором Шуфричем в прямом эфире

Юля Захарченко редактор ленты
Журналист Бутусов подрался с Нестором Шуфричем в прямом эфире

Украинский журналист Юрий Бутусов подрался с пророссийским политиком Нестором Шуфричем в прямом эфире. Их пытались разнять другие политики, присутствующие на программе.

Драка с Шуфричем состоялась на Свободе слова Савика Шустера. Вячеслав Бутусов начал бить главу Комитета Верховной Рады по свободе слова Украины прямо в студии.

Внимательные зрители заметили, что на лице журналиста и политика остались царапины. Бутусова и Шуфрича пытались разнять больше минуты — все это время они выясняли между собой отношения.

Бутусов, сидевший рядом с Шуфричем, ударил его в лицо. После этого между спикерами завязалась драка, а другие гости пытались их разнять.

Журналист повалил политика на пол и начал наносить ему удары. Гостям программы наконец-то через некоторое время удалось прекратить драку.

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