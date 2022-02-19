Український журналіст Юрій Бутусов побився з проросійським політиком Нестором Шуфричем у прямому ефірі. Їх намагалися розняти інші політики, присутні на програмі.

Бійка із Шуфричем відбулася на Свободі слова Савіка Шустера. В’ячеслав Бутусов почав бити очільника Комітету Верховної Ради з питань свободи слова України просто у студії.

Уважні глядачі помітили, що на обличчі журналіста та політика залишилися подряпини. Бутусова та Шуфрича намагалися розняти понад хвилину – весь час вони з’ясовували між собою відносини.

Бутусов, який сидів поряд із Шуфричем, ударив його в обличчя. Після цього між спікерами зав’язалася бійка, а інші гості намагалися їх розборонити.

Журналіст повалив політика на підлогу та почав завдавати йому ударів. Гостям програми врешті через якийсь час вдалося припинити бійку.