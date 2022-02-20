Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что масштабные санкции против России сдерживают страну-агрессора от вооруженного вторжения в Украину. Западные страны сужают маневры для главы Кремля Владимира Путина.

Павел Климкин в эксклюзивном интервью Фактам ICTV ответил на вопрос о целях западных партнеров и союзников Украины.

– Путин пытается перехватить инициативу. Все начинают думать: а что он сделает? И ему это очень выгодно. Он хотел разложить на столе пасьянс и выбрать карты – какой вариант сейчас, какая опция завтра, какой шанс послезавтра. Американцы сужают ему маневры. И фактическии у него эти настройки выбивают. То есть выбивают у него пасьянс – карту выбрасывают, эту карту выбрасывают.

Он считает, что Россия может начать эскалацию и совершить масштабное вторжение в Украину, однако Путина сдерживают последствия для РФ от санкций.

– Российская экономика пока держится относительно неплохо. Цена на нефть и газ держится, у них достаточно высокие резервы. Сейчас они могут позволить себе держать эскалацию, но Путину все равно – российские олигархи потеряли миллиард, приобрели миллиард.

Климкин рассказал, как масштабные санкции могут разрушить российскую экономику в случае военной атаки на Украину.

– Российские банки радикально потеряли, а восстановить эти позиции будет достаточно сложно. Санкции достаточно эффективны. Однако МВФ их проанализировал: в период 2014-2018 годов – это 0,2% ВВП. Это очень существенно. Но в подготовленных санкциях идет речь о 1% от ВВП, а то и больше, если Россия пойдет вперед. Эти санкции уже будут не среднесрочно разрушать российскую экономику, а жестко и сейчас. Мы бы хотели, чтобы такие санкции были изначально, однако в лагере наших партнеров пока нет окончательного согласия и консенсуса, что делать сейчас и при каких условиях. Дискуссия пока продолжается.

Правительство Украины анализирует разные варианты развития событий в случае нападения российской армии. Климкин считает, что Путин может попытаться расширить зону влияния, нанести удары через северные и восточные области Украины.

–Это реальные даты, которые могут быть, поскольку разведки анализируют. Мы тоже работаем со многими центрами, но очень осторожно и дискретно, не разглашая результаты, анализируя разные варианты атаки. Что может быть на Донбассе и очень реальный вариант для Путина – расширять зону влияния, наносить удары на юг и восток. Несколько вариантов: сначала гибридная дестабилизация, затем военный удар. Эти варианты анализируют все ведущие центры и люди, знающие экономическую, энергетическую и кибербезопасность. Конечно, жаль, что мы сейчас являемся примером, на котором Запад пытается понять тактику действий Путина.

Запад не спешит вводить санкции против России уже сейчас, хотя Украина стремится к тому, чтобы РФ несла ответственность за агрессивные действия против нашего государства.

– Причины две. Первая – для чего озвучивать санкции, какое тогда влияние с точки зрения сдерживания. Вторая – опасения. Если сейчас озвучить, а потом не реализовать, а кто выпрыгнет (Орбан, Италия или другая страна), тогда будет нанесен удар на имидж всего коллективного Запада. Дискуссии по санкциям продолжаются.

Страны просчитывают последствия, которые могут возникнуть из-за решения России совершить вторжение в Украину, отметил Климкин. Он считает, что нет необходимости перевозить посольства во Львов.

— Внутренняя оценка рисков. Для США было очень травматично. Любая ошибка в эвакуации будет дорого стоить тем, кто ее допустит. Это влияет на ментальность американцев и других стран. Но я считаю, что идея перевезти посольства во Львов, несколько плохая. Нет смысла переводить кого-то и создавать впечатление, что во Львове будет последний рубеж обороны. Я не хочу влезать в оценку рисков, которые делают наши партнеры. У них есть свои данные и понимание ситуации, но я считаю это лишним.

Климкин убежден, что Украина должна беспокоиться только тогда, когда Китай станет перевозить свои посольства и эвакуировать дипломатов.