Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что масштабные санкции против России сдерживают страну-агрессора от вооруженного вторжения в Украину. Западные страны сужают маневры для главы Кремля Владимира Путина.
Павел Климкин в эксклюзивном интервью Фактам ICTV ответил на вопрос о целях западных партнеров и союзников Украины.
– Путин пытается перехватить инициативу. Все начинают думать: а что он сделает? И ему это очень выгодно. Он хотел разложить на столе пасьянс и выбрать карты – какой вариант сейчас, какая опция завтра, какой шанс послезавтра. Американцы сужают ему маневры. И фактическии у него эти настройки выбивают. То есть выбивают у него пасьянс – карту выбрасывают, эту карту выбрасывают.
Он считает, что Россия может начать эскалацию и совершить масштабное вторжение в Украину, однако Путина сдерживают последствия для РФ от санкций.
– Российская экономика пока держится относительно неплохо. Цена на нефть и газ держится, у них достаточно высокие резервы. Сейчас они могут позволить себе держать эскалацию, но Путину все равно – российские олигархи потеряли миллиард, приобрели миллиард.
Климкин рассказал, как масштабные санкции могут разрушить российскую экономику в случае военной атаки на Украину.
– Российские банки радикально потеряли, а восстановить эти позиции будет достаточно сложно. Санкции достаточно эффективны. Однако МВФ их проанализировал: в период 2014-2018 годов – это 0,2% ВВП. Это очень существенно. Но в подготовленных санкциях идет речь о 1% от ВВП, а то и больше, если Россия пойдет вперед.
Эти санкции уже будут не среднесрочно разрушать российскую экономику, а жестко и сейчас. Мы бы хотели, чтобы такие санкции были изначально, однако в лагере наших партнеров пока нет окончательного согласия и консенсуса, что делать сейчас и при каких условиях. Дискуссия пока продолжается.
Правительство Украины анализирует разные варианты развития событий в случае нападения российской армии. Климкин считает, что Путин может попытаться расширить зону влияния, нанести удары через северные и восточные области Украины.
–Это реальные даты, которые могут быть, поскольку разведки анализируют. Мы тоже работаем со многими центрами, но очень осторожно и дискретно, не разглашая результаты, анализируя разные варианты атаки. Что может быть на Донбассе и очень реальный вариант для Путина – расширять зону влияния, наносить удары на юг и восток.
Несколько вариантов: сначала гибридная дестабилизация, затем военный удар. Эти варианты анализируют все ведущие центры и люди, знающие экономическую, энергетическую и кибербезопасность. Конечно, жаль, что мы сейчас являемся примером, на котором Запад пытается понять тактику действий Путина.
Запад не спешит вводить санкции против России уже сейчас, хотя Украина стремится к тому, чтобы РФ несла ответственность за агрессивные действия против нашего государства.
– Причины две. Первая – для чего озвучивать санкции, какое тогда влияние с точки зрения сдерживания. Вторая – опасения. Если сейчас озвучить, а потом не реализовать, а кто выпрыгнет (Орбан, Италия или другая страна), тогда будет нанесен удар на имидж всего коллективного Запада. Дискуссии по санкциям продолжаются.
Страны просчитывают последствия, которые могут возникнуть из-за решения России совершить вторжение в Украину, отметил Климкин. Он считает, что нет необходимости перевозить посольства во Львов.
— Внутренняя оценка рисков. Для США было очень травматично. Любая ошибка в эвакуации будет дорого стоить тем, кто ее допустит. Это влияет на ментальность американцев и других стран. Но я считаю, что идея перевезти посольства во Львов, несколько плохая. Нет смысла переводить кого-то и создавать впечатление, что во Львове будет последний рубеж обороны. Я не хочу влезать в оценку рисков, которые делают наши партнеры. У них есть свои данные и понимание ситуации, но я считаю это лишним.
Климкин убежден, что Украина должна беспокоиться только тогда, когда Китай станет перевозить свои посольства и эвакуировать дипломатов.
– Китай считает, что китайское посольство всегда в безопасности. Вы помните, когда в Белграде одна из бомб упала очень близко к китайскому посольству? Тогда это была проблема международного уровня. Китай уверен, что его оценка рисков достаточна для того, чтобы китайские дипломаты не пострадали при любой реальности.
Путин не пойдет вперед по любому варианту, не предупредив китайцев, поскольку это будет дорого стоить в плане доверия. Я всегда говорю, что китайцы точно будут знать, что им делать. Если китайцы будут оценивать риски так, чтобы выезжать, тогда нужно беспокоиться.