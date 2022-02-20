Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що масштабні санкції проти Росії стримують країну-агресора від збройного вторгнення в Україну. Західні країни звужують маневри для очільника Кремля Володимира Путіна.

Павло Клімкін в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV відповів на запитання про цілі західних партнерів та союзників України.

– Путін намагається перехопити ініціативу. Всі починають думати: а що він зробить? І йому це дуже вигідно. Він хотів розкласти на столі пасьянс та вибрати карти – який варіант зараз, яка опція завтра, який шанс післязавтра. Американці звужують йому маневри. І фактично у нього ці опції вибивають. Тобто вибивають у нього пасьянс – ту карту викидають, цю карту викидають.

Він вважає, що Росія може розпочати ескалацію та здійснити масштабне вторгнення в Україну, проте Путіна стримують наслідки для РФ від санкцій.

– Російська економіка поки що тримається відносно непогано. Ціна на нафту та газ тримається, вони мають достатньо високі резерви. Зараз вони можуть собі дозволити тримати ескалацію, але Путіну все одно – російські олігархи втратили мільярд, придбали мільярд.

Клімкін розповів, як масштабні санкції можуть зруйнувати російську економіку в разі військової атаки на Україну.

– Російські банки радикально втратили, а відновити ці позиції буде достатньо складно. Санкції достатньо ефективні. Однак МВФ їх проаналізував: у період 2014-2018 років – це 0,2% ВВП. Це досить суттєво. Але у підготовлених санкціях йдеться про 1% від ВВП, а то і більше, якщо Росія піде вперед. Ці санкції вже будуть не середньостроково руйнувати російську економіку, а жорстко і зараз. Ми б хотіли, щоб такі санкції були з самого початку, проте у таборі наших партнерів поки немає остаточної згоди та консенсусу, що робити зараз та за яких умов. Дискусія поки що продовжується.

Уряд України аналізує різні варіанти розвитку подій у разі нападу російської армії. Клімкін вважає, що Путін може спробувати розширити зону впливу, завдати удари через північні та східні області України.

– Це реальні дати, які можуть бути, оскільки розвідки аналізують. Ми теж працюємо з багатьма центрами, проте дуже обережно та дискретно, не розголошуючи результати, аналізуючи різні варіанти атаки. Що може бути на Донбасі та дуже реальний варіант для Путіна – розширювати зону впливу, завдавати ударів на південь та схід. Декілька варіантів: спочатку гібридна дестабілізація, потім військовий удар. Ці варіанти аналізують всі провідні центри та люди, які знаються на економічній, енергетичній та кібербезпеці. Звісно, шкода, що ми зараз є прикладом, на якому Захід намагається зрозуміти тактику дій Путіна.

Захід не поспішає запроваджувати санкції проти Росії вже зараз, хоча Україна прагне, щоб РФ несла відповідальність за агресивні дії проти нашої держави.

– Причини дві. Перша – для чого озвучувати санкції, який тоді вплив з точки зору стримування. Друга – побоювання. Якщо зараз озвучити, а потім не реалізувати, а хтось вистрибне (Орбан, Італія чи інша країна), тоді буде завданий удар на імідж всього колективного Заходу. Дискусії щодо санкцій продовжуються.

Країни прораховують наслідки, які можуть виникнути через рішення Росії здійснити вторгнення в Україну, зазначив Клімкін. Він вважає, що нема потреби перевозити посольства до Львова.

– Внутрішня оцінка ризиків. Для США було дуже травматично. Будь-яка помилка в евакуації буде дорого коштувати тим, хто її припуститься. Це впливає на ментальність американців та інших країн. Але я вважаю, що ідея перевезти посольства до Львова, дещо кепська. Нема сенсу переводити когось та створювати враження, що у Львові буде останній рубіж оборони. Я не хочу влізати в оцінку ризиків, які роблять наші партнери. У них є свої дані та розуміння ситуації, але я вважаю, що це зайве.

Клімкін переконаний, що Україна має турбуватися лише тоді, коли Китай почне перевозити свої посольства та евакуювати дипломатів.