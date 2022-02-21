Резников оценил вероятность нападения на Киев из Беларуси

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал возможность нападения российских войск на Киев с территории Беларуси.

Он рассказал, что сейчас в Беларуси находятся 9 тыс. российских войск, а также техника, оборудование, включая ракетное вооружение.

— Хочу сказать для тех, кто говорит, что будет нападение на Киев с белорусской стороны – извините, но это смешно звучит. А вот угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию такого якобы окружения – да, это работает, — объяснил министр во время брифинга.

Алексей Резников добавил, что написал письмо министру обороны Беларуси Виктору Хренину, а также попросил через белорусского атташе в Украине провести сегодня с ним телефонный разговор.

Глава Минобороны хочет спросить у Хренина, что происходит, поскольку РФ не вывела войска из Беларуси после первоначальной даты окончания учений.

В то же время глава Минобороны отметил, что Украина прогнозировала подобную ситуацию. По его словам, Россия везла войска в Беларусь с Дальнего Востока, очевидно не для того, чтобы потренировать их 10 дней и сразу вернуть обратно.

20 февраля стало известно, что Беларусь и Россия продолжат совместные военные учения, которые должны завершиться 20 февраля.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что учения решили продолжить якобы “в связи с нарастанием военной активности возле внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе”.