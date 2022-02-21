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Факты / Украина / Политика

Резников оценил вероятность нападения на Киев из Беларуси

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Резников оценил вероятность нападения на Киев из Беларуси

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал возможность нападения российских войск на Киев с территории Беларуси.

Он рассказал, что сейчас в Беларуси находятся 9 тыс. российских войск, а также техника, оборудование, включая ракетное вооружение.

— Хочу сказать для тех, кто говорит, что будет нападение на Киев с белорусской стороны – извините, но это смешно звучит. А вот угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию такого якобы окружения – да, это работает, — объяснил министр во время брифинга.

Алексей Резников добавил, что написал письмо министру обороны Беларуси Виктору Хренину, а также попросил через белорусского атташе в Украине провести сегодня с ним телефонный разговор.

Глава Минобороны хочет спросить у Хренина, что происходит, поскольку РФ не вывела войска из Беларуси после первоначальной даты окончания учений.

В то же время глава Минобороны отметил, что Украина прогнозировала подобную ситуацию. По его словам, Россия везла войска в Беларусь с Дальнего Востока, очевидно не для того, чтобы потренировать их 10 дней и сразу вернуть обратно.

20 февраля стало известно, что Беларусь и Россия продолжат совместные военные учения, которые должны завершиться 20 февраля.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что учения решили продолжить якобы “в связи с нарастанием военной активности возле внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе”.

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