Резніков оцінив ймовірність нападу на Київ з Білорусі

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував ймовірність нападу російських військ на Київ з території Білорусі.

Він розповів, що наразі у Білорусі перебуває 9 тис. російських військ, а також техніка, обладнання, зокрема ракетне озброєння.

– Хочу сказати, для тих, хто каже, що буде напад на Київ з білоруського боку – вибачте, але це смішно звучить. А от погрожувати нам, лякати нас, створювати ситуацію такого нібито оточення – так, це працює, – пояснив міністр під час брифінгу.

Олексій Резніков додав, що написав листа міністру оборони Білорусі Віктору Хреніну, а також попросив через білоруського аташе в Україні провести сьогодні з ним телефонну розмову.

Глава Міноборони хоче запитати у Хреніна, що відбувається, оскільки РФ не вивела війська з Білорусі після початкової дати закінчення навчань.

Водночас очільник Міноборони зазначив, що Україна прогнозувала подібну ситуацію. За його словами, Росія везла війська до Білорусі з Далекого Сходу, явно не для того, щоб потренувати їх 10 днів і одразу повернути назад.

20 лютого стало відомо, що Білорусь та Росія продовжать спільні військові навчання, які мали завершитися 20 лютого.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що навчання вирішили продовжити начебто “у зв’язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі”.