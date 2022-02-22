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Факты / Украина / Политика

Зеленский: признание РФ “ЛДНР” является нарушением территориальной целостности Украины

Илья Нежигай редактор ленты
Зеленский: признание РФ “ЛДНР” является нарушением территориальной целостности Украины

Украина расценивает признание Россией террористических формирований “ЛНР” и “ДНР” как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Об этом во время обращения к украинцам заявил президент Владимир Зеленский.

– Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России, – заявил президент Зеленский.

Напомним, 21 февраля Российская Федерация признала “независимость” незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР”, а президент России подписал соответствующие указы.

После этого Кремлем было объявлено о вводе войск на временно оккупированные территории Украины. Свое решение о вводе войск Владимир Путин аргументировал обеспечением “поддержки мира” в квазиреспубликах “ДНР” и “ЛНР” вооруженными силами РФ.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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