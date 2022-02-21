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На Донбасі бойовики обстріляли Зайцеве: двоє військових загинули, ще троє поранені

Юля Захарченко редакторка стрічки
На Донбасі бойовики обстріляли Зайцеве: двоє військових загинули, ще троє поранені

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню на сході України. Внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі загинули двоє українських військових, ще троє захисників дістали поранення.

За даними Національної поліції, ще один воїн поранений у Водяному. Попередня кваліфікація – стаття 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Найманці Росії обстріляли селище Новолуганське, де загинув мирний мешканець 1970 року народження та пошкоджено житлові будинки.

За день через обстріли у вісьмох населених пунктах на Донбасі приблизно 43 тис. жителів залишилися без електрики та водопостачання.

У селищі Новолуганське снаряд потрапив у квартиру на другому поверсі. Бойовики обстріляли колишній гуртожиток, де зараз працюють магазини. Через збройну агресію загинув 51-річний чоловік та пошкоджений газогін.

Слідчі мають намір відкрити провадження за статтею 438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Щонайменше вісім населених пунктів залишилися без води або електрики. Серед них – Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Верхньоторецьке, Красногорівка, Дружба, Озарянівка та інші селища.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels, Нацполіція

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