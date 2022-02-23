Верховная Рада приняла постановление №7064, в котором просит Совет нацбезопасности и обороны ввести санкции против депутатов Госдумы РФ, которые поддержали признание псевдореспублик “ДНР” и “ЛНР” так называемыми “независимыми государствами”.

Соответствующее решение поддержали 322 народных депутата. Поскольку народные депутаты уже одобрили введение санкций на 10 лет, теперь решение остается еще за СНБО.

Согласно документу, персональные специальные экономические санкции предлагают применить к 351 депутату Государственной Думы России за создание реальных и потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Среди ограничений, одобренных Верховной Радой, следующие:

блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и ряд других.

В постановлении подчеркивают, что российские депутаты имеют непосредственное отношение к лоббированию интересов государства-агрессора Российской Федерации на территории Украины, в частности, оккупации части нашей территории.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия признала “независимость” псевдореспублик “ЛДНР”. 22 февраля Совет Федерации России и Госдума ратифицировали “договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” с террористическими группировками.

Со своей стороны Верховная Рада приняла заявление, в котором осудила незаконное признание Россией псевдореспублик “ЛДНР” и призвала международных партнеров ввести санкции против РФ.

В то же время Европейский Союз уже ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ, а также 27 физических и юридических лиц в связи с признанием Россией фейковых республик “ЛНР” и “ДНР”.