Верховна Рада ухвалила постанову №7064, у якій просить Раду нацбезпеки і оборони запровадити санкції проти депутатів Держдуми РФ, які підтримали визнання псевдореспублік “ДНР” і “ЛНР” так званими “незалежними державами”.

Відповідне рішення підтримали 322 народних депутати. Оскільки народні депутати вже схвалили запровадження санкцій на 10 років, тепер рішення залишається ще за РНБО.

Згідно з документом, персональні спеціальні економічні санкції пропонують застосувати до 351 депутата Державної Думи Росії за створення реальних та потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці, суверенітетут і територіальній цілісності України.

Серед обмежень, які схвалила Верховна Рада, такі:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України та низка інших.

У постанові наголошують, що російські депутати мають безпосереднє відношення до лобіювання інтересів держави-агресора Російської Федерації на території України, зокрема окупації частини нашої території.

21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким Росія визнала “незалежність” псевдореспублік “ЛДНР”. 22 лютого Рада Федерації Росії та Держдума ратифікували “договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу” з терористичними угрупованнями.

Зі свого боку Верховна Рада ухвалила заяву, у якій засудила незаконне визнання Росією псевдореспублік “ЛДНР” і закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти РФ.

Водночас Європейський Союз вже запровадив санкції проти 351 депутата Держдуми РФ, а також 27 фізичних та юридичних осіб у зв’язку з визнанням Росією фейкових республік “ЛНР” та “ДНР”.