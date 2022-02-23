Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение о проведении еще одного внеочередного заседания 23 февраля.

Соответствующий документ был опубликован на странице украинского парламента в Twitter.

С требованием проведения еще одного заседания выступили 161 народный депутат.

— Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва 23 февраля 2022 сразу после завершения внеочередного заседания Верховной Рады 23 февраля 2022, — говорится в документе.

Отмечается, что нардепы должны рассмотреть законопроект об изменениях в Госбюджет-2022, а также проект постановления об организации работы парламента в условиях чрезвычайного и/или военного положения.

Информация о точном времени начала заседания не приводится.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав Розпорядження 74 про проведення ще одного позачергового засідання 23 лютого pic.twitter.com/GnXMekpPlO — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 23, 2022

Утром 23 февраля секретарь СНБО объявил, что в Украине будет введено чрезвычайное положение на всей территории, кроме Донбасса и Луганщины. Хотя это решение было принято в Совете нацбезопасности и обороны, по процедуре Верховная Рада должна утвердить введение чрезвычайного положения.

Впрочем, перед началом заседания парламента в 17.00 23 февраля, неизвестные сообщили о “заминировании” здания парламента, а на сайты госучреждений была осуществлена масштабная кибератака.