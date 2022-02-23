Верховна Рада проведе позачергове засідання щодо введення НС о 17.00

Верховна Рада України сьогодні проведе позачергове засідання, на якому розгляне зміни до рішення РНБО щодо НС в Україні.

За даними голови партії Голос Кіри Рудик, початок засідання заплановано на 17.00.

– Лідери парламентських фракцій передали свої зауваження щодо наказу президента до його Офісу. Викреслили найодіозніші пункти. Триває засідання глав фракцій щодо заяви Данилова та рішення РНБО, – написала вона у себе в соцмережах.

Серед критичних питань щодо НС вона назвала:

заборону в’їзду та виїзду громадян із кордонів областей;

регулювання роботи ТВ і радіо;

правила користування зв’язком;

заборону діяльності політичних партій.

Про проведення цього засідання у себе у соцмережах пише і депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

– Наразі триває робота щодо внесення змін до рішення РНБО щодо запровадження надзвичайного стану. Після закінчення цієї роботи увечері відбудеться позачергове засідання Ради для розгляду цього питання, – йдеться у заяві Гончаренка.