Верховна Рада проведе позачергове засідання щодо введення НС о 17.00

Верховна Рада України сьогодні проведе позачергове засідання, на якому розгляне зміни до рішення РНБО щодо НС в Україні.
За даними голови партії Голос Кіри Рудик, початок засідання заплановано на 17.00.
– Лідери парламентських фракцій передали свої зауваження щодо наказу президента до його Офісу. Викреслили найодіозніші пункти. Триває засідання глав фракцій щодо заяви Данилова та рішення РНБО, – написала вона у себе в соцмережах.
Серед критичних питань щодо НС вона назвала:
- заборону в’їзду та виїзду громадян із кордонів областей;
- регулювання роботи ТВ і радіо;
- правила користування зв’язком;
- заборону діяльності політичних партій.
Про проведення цього засідання у себе у соцмережах пише і депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.
– Наразі триває робота щодо внесення змін до рішення РНБО щодо запровадження надзвичайного стану. Після закінчення цієї роботи увечері відбудеться позачергове засідання Ради для розгляду цього питання, – йдеться у заяві Гончаренка.