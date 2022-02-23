Запровадження надзвичайного стану в Україні радикально не відобразиться на житті українців. У цьому запевнив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час брифінгу.

– Ще раз наголошую, на нашому житті він майже ніяк не може відображатися радикально. Є певний перелік речей, які є в законі про запровадження надзвичайного стану. Я хочу сказати, що максимально коректно відпрацьовуватиметься ця ситуація, але у разі потреби відповідні органи будуть діяти згідно з чинним законодавством, – пояснив він.

Олексій Данілов також відповів на запитання, чи запроваджуватиметься комендантська година. Він заявив, що таке рішення можуть ухвалювати регіональні штаби, залежно від ситуації.

23 лютого секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що надзвичайний стан в Україні буде запроваджено на всій території, крім Донецької та Луганської областей. У вказаних двох регіонах уже діє особливий правовий режим.

Рішення про запровадження надзвичайного стану в Україні вже ухвалила Рада нацбезпеки і оборони. Тепер його повинна затвердити Верховна Рада.