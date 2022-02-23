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ВРУ сьогодні проведе ще одне позачергове засідання: підписано розпорядження

Ілля Нежигай редактор стрічки
Верховна Рада

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження про проведення ще одного позачергового засідання 23 лютого.

Відповідний документ опубліковано на сторінці українського парламенту у Twitter.

З вимогою проведення ще одного засідання виступили 161 народний депутат.

– Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 23 лютого 2022 року відразу після завершення позачергового засідання Верховної Ради 23 лютого 2022 року, – йдеться у документі.

Зазначається, що нардепи мають розглянути законопроєкт про зміни до Держбюджету-2022, а також проєкт постанови про організацію роботи парламенту в умовах дії надзвичайного та/або воєнного стану.

Інформація про точний час початку засідання не наводиться.

Зранку 23 лютого секретар РНБО оголосив, що в Україні буде запроваджено надзвичайний стан на всій території, крім Донеччини та Луганщини. І хоч це рішення було ухвалено у Раді нацбезпеки і оборони, за процедурою Верховна Рада має затвердити введення надзвичайного стану.

Втім, перед початком засідання парламенту о 17.00 23 лютого, невідомі повідомили про “замінування” будівлі парламенту, а на сайти держустанов було здійснено масштабну кібератаку.

Фото: Depositphotos

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