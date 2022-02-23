Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження про проведення ще одного позачергового засідання 23 лютого.

Відповідний документ опубліковано на сторінці українського парламенту у Twitter.

З вимогою проведення ще одного засідання виступили 161 народний депутат.

– Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 23 лютого 2022 року відразу після завершення позачергового засідання Верховної Ради 23 лютого 2022 року, – йдеться у документі.

Зазначається, що нардепи мають розглянути законопроєкт про зміни до Держбюджету-2022, а також проєкт постанови про організацію роботи парламенту в умовах дії надзвичайного та/або воєнного стану.

Інформація про точний час початку засідання не наводиться.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав Розпорядження 74 про проведення ще одного позачергового засідання 23 лютого pic.twitter.com/GnXMekpPlO — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 23, 2022

Зранку 23 лютого секретар РНБО оголосив, що в Україні буде запроваджено надзвичайний стан на всій території, крім Донеччини та Луганщини. І хоч це рішення було ухвалено у Раді нацбезпеки і оборони, за процедурою Верховна Рада має затвердити введення надзвичайного стану.

Втім, перед початком засідання парламенту о 17.00 23 лютого, невідомі повідомили про “замінування” будівлі парламенту, а на сайти держустанов було здійснено масштабну кібератаку.