Проект закона об утверждении указа президента Украины О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах страны №7108 появился на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, режим ЧП предлагается ввести с полуночи 24 февраля на 30 дней во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей.

На территориях, где вводится режим чрезвычайного положения, устанавливаются:

особый режим въезда и выезда, а также ограничивается свобода передвижения (при необходимости);

ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);

усиление охраны общественного порядка и важных объектов;

запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок;

эвакуация людей из опасных мест;

введение комендантского часа (при необходимости);

проверка документов у граждан, вещей, жилья и транспортных средств;

запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома территориального центра комплектования и социальной поддержки;

запрет на распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать ситуацию в стране;

особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости) и т. д.

Осуществление всех этих мер возлагается на органы исполнительной власти, местного самоуправления и соответствующие военные командования.

Указ президента о введении чрезвычайного положения сегодня должна утвердить Верховная Рада на внеочередном заседании.

Перед этим СНБО принял решение о введении ЧП на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. В этих регионах уже действует особый правовой режим в связи с проведением Операции объединенных сил.