Проект закона об утверждении указа президента Украины О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах страны №7108 появился на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, режим ЧП предлагается ввести с полуночи 24 февраля на 30 дней во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей.
На территориях, где вводится режим чрезвычайного положения, устанавливаются:
- особый режим въезда и выезда, а также ограничивается свобода передвижения (при необходимости);
- ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);
- усиление охраны общественного порядка и важных объектов;
- запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок;
- эвакуация людей из опасных мест;
- введение комендантского часа (при необходимости);
- проверка документов у граждан, вещей, жилья и транспортных средств;
- запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома территориального центра комплектования и социальной поддержки;
- запрет на распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать ситуацию в стране;
- особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости) и т. д.
Осуществление всех этих мер возлагается на органы исполнительной власти, местного самоуправления и соответствующие военные командования.
Указ президента о введении чрезвычайного положения сегодня должна утвердить Верховная Рада на внеочередном заседании.
Перед этим СНБО принял решение о введении ЧП на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. В этих регионах уже действует особый правовой режим в связи с проведением Операции объединенных сил.