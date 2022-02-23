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Зеленський пропонує ввести надзвичайний стан із 24 лютого

Валентина Летяк редакторка стрічки
Зеленський пропонує ввести надзвичайний стан із 24 лютого

Проєкт закону про затвердження указу президента України Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах країни №7108 з’явився на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, режим НС пропонується запровадити з опівночі 24 лютого на 30 днів в усіх регіонах, крім Донецької та Луганської областей.

На територіях, де запроваджується режим надзвичайного стану, встановлюються:

  • особливий режим в’їзду та виїзду, а також обмежується свобода пересування (за потреби);
  • обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);
  • посилення охорони громадського порядку та важливих об’єктів;
  • заборона на проведення масових заходів, страйків;
  • евакуація людей з небезпечних місць;
  • запровадження комендантської години (за потреби);
  • перевірка документів у громадян, речей, дитла та транспортних засобів;
  • заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
  • заборона на поширення інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати ситуацію в країні;
  • особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби) тощо.

Указ президента щодо введення надзвичайного стану сьогодні має затвердити Верховна Рада на позачерговому засіданні.

 

Фото: Офіс президента

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