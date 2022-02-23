Проєкт закону про затвердження указу президента України Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах країни №7108 з’явився на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, режим НС пропонується запровадити з опівночі 24 лютого на 30 днів в усіх регіонах, крім Донецької та Луганської областей.

На територіях, де запроваджується режим надзвичайного стану, встановлюються:

особливий режим в’їзду та виїзду, а також обмежується свобода пересування (за потреби);

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);

посилення охорони громадського порядку та важливих об’єктів;

заборона на проведення масових заходів, страйків;

евакуація людей з небезпечних місць;

запровадження комендантської години (за потреби);

перевірка документів у громадян, речей, дитла та транспортних засобів;

заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

заборона на поширення інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати ситуацію в країні;

особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби) тощо.

Указ президента щодо введення надзвичайного стану сьогодні має затвердити Верховна Рада на позачерговому засіданні.