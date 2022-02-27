Во время переговоров с российской делегацией украинская сторона не пойдет ни на какие компромиссы по территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил народный депутат Украины Федор Вениславский (Слуга народа).

По его словам, украинско-российские переговоры начнутся уже в ближайшее время, а, возможно, и уже проходят.

Нардеп подтвердил, что переговоры состоятся у реки Припять – на нейтральной полосе между Украиной и Беларусью. Украину на них представляют сотрудники Офиса президента и Министерства иностранных дел.

Вениславский проинформировал, что переговоры состоятся без каких-либо условий или ультиматумов.

– Эти переговоры будут безусловными – никаких ультиматумов и никаких условий. А дальше ждем результатов. Наши делегаты будут точно отстаивать национальные интересы Украины и ни на какие компромиссы по территориальной целостности Украины не пойдут, — подчеркнул Вениславский.

Нардеп также напомнил, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания на особый режим боевого дежурства (это ядерные силы РФ).

– Это значит, что задействованы уже абсолютно все имеющиеся у Российской Федерации ресурсы, резервов точно не осталось. И если уж де-факто может даже быть вариант использования последнего аргумента, которым является ядерное оружие, это уже очень серьезно оценивается ситуация в РФ. Поэтому переговоры нужны и РФ, и, безусловно, нам, чтобы сохранить жизнь наших людей, — заявил Вениславский.

Как известно, четыре дня тому назад, 24 февраля, российские войска вторглись на территорию Украины. Россия объявила войну нашему государству.

Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Последний сам позвонил украинскому лидеру.

Была достигнута договоренность, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на границе с Беларусью в районе реки Припять.

Лукашенко пообещал, что на время проезда, переговоров и возвращения делегации Украины все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на территории Беларуси, останутся на земле.