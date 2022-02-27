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Факты / Мир / Россия

Путин приказал перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Путин приказал перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства

Президент РФ Владимир Путин на фоне вторжения российских войск в Украину приказал Минобороны перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Силы сдерживания — это ядерные силы.

— Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, – заявил президент страны-оккупанта Владимир Путин.

Стратегические силы сдерживания – что это

Если взглянуть в сторону терминологии Минобороны РФ, то к стратегическим силам сдерживания относятся силы для агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома противника. В частности, с применением ядерного оружия.

Стратегические силы сдерживания включают Стратегические наступательные силы и Стратегические оборонные силы.

Стратегические наступательные силы оснащены ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, высокоточным оружием большой дальности и составляют стратегические ядерные силы, в которые входят ракетные войска стратегического назначения.

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