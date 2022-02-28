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Факты / Украина / Политика

Рада готовит обращение к ЕС относительно членства Украины по спецпроцедуре – Разумков

Валентина Летяк редактор ленты
дмитро разумков

На согласительном совете 28 февраля руководители депутатских фракций и групп подготовили обращение Верховной Рады в Европейский Союз о немедленном принятии Украины в ЕС по специальной процедуре, сообщил народный депутат Дмитрий Разумков.

– Також ми на засіданні вирішили звернутися до Генеральної Асамблеї ООН із вимогою виключити Російську Федерацію з Ради безпеки ООН, – уточнив нардеп.

За його словами, готується також законопроєкт про конфіскацію активів Росії на території України.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого, на п’ятий день війни з РФ, звернувся до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання України до ЄС за новою спеціальною процедурою.

За його словами, таке рішення було б абсолютно  справедливим,  бо українці на це заслужили.

Фото: УНИАН

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