На согласительном совете 28 февраля руководители депутатских фракций и групп подготовили обращение Верховной Рады в Европейский Союз о немедленном принятии Украины в ЕС по специальной процедуре, сообщил народный депутат Дмитрий Разумков.

– Також ми на засіданні вирішили звернутися до Генеральної Асамблеї ООН із вимогою виключити Російську Федерацію з Ради безпеки ООН, – уточнив нардеп.

За його словами, готується також законопроєкт про конфіскацію активів Росії на території України.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого, на п’ятий день війни з РФ, звернувся до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання України до ЄС за новою спеціальною процедурою.

За його словами, таке рішення було б абсолютно справедливим, бо українці на це заслужили.