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Факти / Україна / Політика

Рада готує звернення до ЄС щодо членства України за спецпроцедурою – Разумков

Валентина Летяк редакторка стрічки
дмитро разумков

На погоджувальній раді 28 лютого керівники депутатських фракцій та груп підготували звернення Верховної Ради до Європейського Союзу про негайне прийняття України до ЄС за спеціальною процедурою, повідомив народний депутат Дмитро Разумков.

– Також ми на засіданні вирішили звернутися до Генеральної Асамблеї ООН із вимогою виключити Російську Федерацію з Ради безпеки ООН, – уточнив нардеп.

За його словами, готується також законопроєкт про конфіскацію активів Росії на території України.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого, на п’ятий день війни з РФ, звернувся до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання України до ЄС за новою спеціальною процедурою.

За його словами, таке рішення було б абсолютно  справедливим,  бо українці на це заслужили.

Фото: УНІАН

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