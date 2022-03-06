Питання безпеки та фінансів: Зеленський провів телефону розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з очільником Білого дому Джо Байденом.

– У межах постійного діалогу провів чергову розмову з Джо Байденом, – зазначив Зеленський.

Український президент зазначив, що з американським лідером обговорював питання безпеки та фінансової підтримки.

– На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ, – додав Зеленський.

Проте він поки не розкрив деталей розмови з Байденом, а також моментів, до яких вийшло домовитися.