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Факти / Україна / Політика

Питання безпеки та фінансів: Зеленський провів телефону розмову з Байденом

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Питання безпеки та фінансів: Зеленський провів телефону розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з очільником Білого дому Джо Байденом.

– У межах постійного діалогу провів чергову розмову з Джо Байденом, – зазначив Зеленський.

Український президент зазначив, що з американським лідером обговорював питання безпеки та фінансової підтримки.

– На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ, – додав Зеленський.

Проте він поки не розкрив деталей розмови з Байденом, а також моментів, до яких вийшло домовитися.

 

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