На следующей неделе Украина ожидает от Европейского Союза и стран G7 нового раунда болезненных санкций против России. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Я вчера провел ряд телефонных разговоров и встреч и сегодня их продолжил, в частности, с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Я всем четко сказал: Мы благодарны за те санкции, которые применены, они действительно беспрецедентны, они действительно нанесли беспрецедентный ущерб российской экономике и элитам, но война продолжается. По состоянию на сейчас это означает, что эти санкции являются полумерами. Если Запад останется на этом уровне применения санкций, то у нас будет трагическая ситуация, когда из-за половинчатых мер будут полноценно страдать и гибнуть украинские граждане и разрушаться украинские города.

Кулеба отметил, что санкционное давление должно быть продлено. Он отметил, что Украина будет оказывать давление для того, чтобы на следующей неделе были приняты новые санкции против РФ.

— Нельзя останавливаться в увеличении давления на Россию. Если это произойдет, она выдохнет, соберется с новыми силами и еще больше ударит. Это аморально, это не отвечает интересам по безопасности Европы, если в ближайшие дни не будут применены новые болезненные санкции против России, кровь и страдания украинцев будут не только на руках самой России, но и тех, кто откажется повышать давление на Россию, — отметил Кулеба.

Против России из-за начатой Кремлем войны против Украины вводят санкции не только на уровне государств.

В самой России отказались работать ряд компаний и компаний. Факты ICTV ежедневно обновляют их список.