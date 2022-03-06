Наступного тижня Україна очікує від Європейського Союзу та країн G7 нового раунду болючих санкцій проти Росії. Про це у своєму розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

— Я вчора провів низку телефонних розмов та зустрічей і сьогодні їх продовжив, зокрема із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Я всім чітко сказав: Ми вдячні за ті санкції, що застосовані, вони дійсно є безпрецедентними, вони дійсно завдали безпрецедентної шкоди російській економіці та елітам, але війна продовжується. Станом на зараз це означає, що ці санкції є напівзаходами. Якщо Захід залишиться на цьому рівні застосування санкцій, то у нас буде трагічна ситуація, коли через половинчасті заходи будуть повноцінно страждати та гинути українські громадяни та руйнуватися українські міста.

Кулеба зазначив, що санкційний тиск має бути продовжено. Він зазначив, що Україна буде тиснути на те, щоб наступного тижня були ухвалені нові санкції проти РФ.

— Не можна зупинятися у підвищені тиску на Росію. Якщо цього не станеться, вона видихне, збереться з новими силами і ще сильніше вдарить. Це аморально, це не відповідає інтересам з безпеки Європи, якщо найближчими днями не буде застосовано нових хворобливих санкцій проти Росії, кров і страждання українців будуть не лише на руках самої Росії, а й тих, хто відмовиться підвищувати тиск на Росію, – зауважив Кулеба.

Проти Росії через розпочату Кремлем війну проти України запроваджують санкції не лише на рівні держав.

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