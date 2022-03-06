7 марта состоится третий раунд переговоров делегаций Украины и РФ после того, как российские войска 24 февраля начала полномасштабное вторжение. Руководитель фракции Слуга народа, один из членов украинской делегации Давид Арахамия в интервью Fox News рассказал о проблемных вопросах, по которым они не могут прийти к соглашению.

– Единственные части, по которым практически невозможно договориться – это Крым и так называемые республики, которые Россия настаивает, чтобы мы признали независимыми. Это неприемлемо для украинского общества, –отметил политик.

Арахамия заверил, что наша делегация не пойдет на компромиссы в том, что касается территориальной целостности Украины.

Ни первый, ни второй раунд переговоров между Украиной и Россией не принесли ожидаемых результатов.

Несмотря на то, что 3 марта стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, Россия постоянно нарушает договоренности о режиме тишины.

В частности, в Марийполе уже во второй раз сорвалась эвакуация населения по зеленому коридору, потому что российские захватчики продолжают обстреливать город.