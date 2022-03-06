7 березня відбудеться третій раунд переговорів делегацій України та РФ після того, як російські війська 24 лютого розпочали повномасштабне вторгнення. Керівник фракції Слуга народу, один із членів української делегації Давид Арахамія в інтерв’ю Fox News розповів про проблемні питання, щодо яких вони не можуть дійти згоди.

– Єдині частини, за якими практично неможливо домовитись – це Крим та так звані республіки, які Росія наполягає, щоб ми визнали незалежними. Це неприйнятно для українського суспільства, – наголосив політик.

Арахамія запевнив, що наша делегація не піде на компроміси щодо територіальної цілісності України.

Водночас, за його словами, Україна готова обговорювати будь-які інші динамічні варіанти.

Ні перший, ні другий раунд переговорів між Україною та Росією не принесли очікуваних результатів.

Незважаючи на те, що 3 березня сторони досягли розуміння спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення, Росія постійно порушує домовленості про режим тиші.

Зокрема, у Маріуполі вже вдруге зірвалася евакуація населення зеленим коридором, бо російські загарбники продовжують обстрілювати місто.