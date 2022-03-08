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Факты / Украина / Политика

Дайте оружие – мы сами закроем небо! Данилов обратился к НАТО

Валентина Летяк редактор ленты
Олексій Данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов требует от НАТО хотя бы предоставить ВСУ оружие, если Альянс не хочет закрывать небо над Украиной.

– Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, мы закроем его сами. Дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах, – написал он в соцсети.

По его мнению, именно из-за вялости Запада и его готовности прогибаться перед Путиным тот и решился на полномасштабное вторжение в Украину.

— Запад всем своим поведением, начиная с 2007 года, демонстрировал бесконечную готовность прогибаться перед российскими требованиями, продавать свои ритуальные “беспокойства” за газ и нефть, за возможность получить коррупционную синекуру в Газпроме, за спокойную и сытую жизнь, — отметил Данилов.

Однако, по его словам, после 24 февраля для РФ все сразу пошло не по плану, а Запад очнулся, когда оказался на грани потери своих ценностей и морали.

Секретарь СНБО выразил благодарность британским, канадским и нидерландским друзьям за инициативу создания Международной группы поддержки Украины, но именно сейчас ей нужны максимально быстро боевая авиация и средства ПВО.

– От этого зависит, будет ли Россия дальше убивать наших детей и женщин, наших родителей и пожилых людей. Или невинно убитые, как ангелы своими крыльями, закроют наше небо? Но как тогда будет чувствовать себя весь мир?! – обратился Данилов к международным партнерам.

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Фото: Олексій Данілов

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