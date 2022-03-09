Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что завтра должны состояться переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Об этом Кулеба сказал в своем видеообращении.

По его словам, стороны очень добросовестно работают над тем, чтобы запланированная встреча была эффективной.

– Запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Завтра они состоятся… Откровенно скажу вам, что ожидания от переговоров у меня сдержанные. У меня нет каких-либо завышенных ожиданий. Но, безусловно, будем выжимать максимум, – сказал глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что основные требования Украины: прекращение огня, освобождение наших территорий и решение гуманитарных вопросов.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что благодаря героизму сил обороны Украины, благодаря стойкости позиции президента Владимира Зеленского, благодаря скоординированным действиям с партнерами по санкциям, поддержке обороны, он едет на переговоры с сильной позицией.

– Что мы получим после этих переговоров зависит от того, с какими инструкциями едет господин Лавров. Я надеюсь, что он подойдет к этим переговорам добросовестно, – отметил Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров проведут переговоры в турецкой Анкаре 10 марта.