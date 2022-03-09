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Будемо витискати максимум: Кулеба розповів, що очікує від переговорів із Лавровим

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Будемо витискати максимум: Кулеба розповів, що очікує від переговорів із Лавровим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що завтра мають відбутися переговори із очільником російського МЗС Сергієм Лавровим.

Про це Кулеба сказав у своєму відеозверненні.

За його словами, наразі сторони дуже сумлінно працюють над тим, щоб запланована зустріч була ефективною.

– Заплановані переговори із російським колегою Сергієм Лавровим. Завтра вони відбудуться… Відверто вам скажу, що очікування від переговорів у мене стримані. У мене немає якихось завищених очікувань. Але, безумовно, будемо витискати максимум, – сказав голова МЗС України.

Він наголосив, що основні вимоги України такі: припинення вогню, звільнення наших територій і розв’язання гуманітарних питань.

Дмитро Кулеба наголосив, що завдяки героїзму сил оборони України, завдяки непорушності позиції президента Володимира Зеленського, завдяки скоординованим діям із партнерами щодо санкцій, підтримки оборони, він їде на переговори із сильною позицією.

– Що ми отримаємо після цих переговорів залежить від того, з якими інструкціями їде пан Лавров. Я сподіваюся, що він підійде до цих переговорів добросовісно, – зазначив Дмитро Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Кулеба і Сергій Лавров проведуть перемовини в турецькій Анкарі 10 березня.

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Фото: УНІАН

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