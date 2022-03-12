Пошла третья неделя войны России и Украины. Путинский блицкриг провалился, однако худшее ждет нас еще впереди.

Такое мнение высказал военный эксперт CNA Майкл Кофман.

Кофман уверяет, Путин хотел быстро свергнуть президента Украины или заставить его сдаться в первые дни полномасштабного наступления. Однако ожидания не стали реальностью.

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— Понятно, что интеллектуально Кремль не продвинулся дальше с 2014 года: он просто попытался сделать расширенную версию того, что было восемь лет назад, — уверяет эксперт.

Майкл Кофман также обращаю внимание на то, что российские военные вовсе не были проинформированы о возможном ходе событий. Их заверили, что они едут на учения, приказали не волноваться и гарантировали, что никакого сопротивления не будет. Именно поэтому рашисты спокойно заехали по шоссе на украинскую территорию как к себе домой.

— Эти иллюзии быстро развеялись. Когда они наткнулись на первую украинскую засаду и поняли, что попали на самую настоящую войну, — продолжает Кофман.

Однако россия просто недооценила трансформации, которая прошла Украина и ее армия за последние восемь лет.

Доктор философии, профессор политологии и национальной безопасности в университете Нью-Хейвена Елена Леннон, отметила, что для Путина стало сюрпризом, что 16 тыс. иностранцев присоединились к международному территориальной обороны и готовы доронити Украину.

— Европейский Союз, который Путин считал медленной бюрократической машиной, странным образом мгновенно принял жесткие санкции. Да и мировая поддержка народа Украины: более 80% американцев поддерживают экономические санкции против россии и более 70% готовы согласиться с более высокими ценами на энергоносители в США, если эти санкции окажутся эффективными в сдерживании дальнейшей агрессии россии, — привела данные Елена Леннон.

Майкл Кофман уверяет, что кремлевские планы провалились и Россия просто “разбила себе нос”. Русская армия потеряла много техники и личного состава, не достигнув при этом поставленных целей.

Единственное в чем страна-агрессор сильная — артиллерия, ведь российская армия считается именно артиллерийской.

Именно поэтому она использует усиленную огненную технику, когда вступает в городские бои.

— Цели, поставленные Кремлем в этой войне, вероятно, не могут быть достигнуты. Принятую Путиным стратегию следует признать неудачной, — резюмирует Майкл Кофман.

Однако несмотря на это все, Украина еще далека от окончания войны, считает Кофман.