Кремлевские планы провалились, но война еще далека от завершения – эксперт
Пошла третья неделя войны России и Украины. Путинский блицкриг провалился, однако худшее ждет нас еще впереди.
Такое мнение высказал военный эксперт CNA Майкл Кофман.
Кофман уверяет, Путин хотел быстро свергнуть президента Украины или заставить его сдаться в первые дни полномасштабного наступления. Однако ожидания не стали реальностью.
— Понятно, что интеллектуально Кремль не продвинулся дальше с 2014 года: он просто попытался сделать расширенную версию того, что было восемь лет назад, — уверяет эксперт.
Майкл Кофман также обращаю внимание на то, что российские военные вовсе не были проинформированы о возможном ходе событий. Их заверили, что они едут на учения, приказали не волноваться и гарантировали, что никакого сопротивления не будет. Именно поэтому рашисты спокойно заехали по шоссе на украинскую территорию как к себе домой.
— Эти иллюзии быстро развеялись. Когда они наткнулись на первую украинскую засаду и поняли, что попали на самую настоящую войну, — продолжает Кофман.
Однако россия просто недооценила трансформации, которая прошла Украина и ее армия за последние восемь лет.
Доктор философии, профессор политологии и национальной безопасности в университете Нью-Хейвена Елена Леннон, отметила, что для Путина стало сюрпризом, что 16 тыс. иностранцев присоединились к международному территориальной обороны и готовы доронити Украину.
— Европейский Союз, который Путин считал медленной бюрократической машиной, странным образом мгновенно принял жесткие санкции. Да и мировая поддержка народа Украины: более 80% американцев поддерживают экономические санкции против россии и более 70% готовы согласиться с более высокими ценами на энергоносители в США, если эти санкции окажутся эффективными в сдерживании дальнейшей агрессии россии, — привела данные Елена Леннон.
Майкл Кофман уверяет, что кремлевские планы провалились и Россия просто “разбила себе нос”. Русская армия потеряла много техники и личного состава, не достигнув при этом поставленных целей.
Единственное в чем страна-агрессор сильная — артиллерия, ведь российская армия считается именно артиллерийской.
Именно поэтому она использует усиленную огненную технику, когда вступает в городские бои.
— Цели, поставленные Кремлем в этой войне, вероятно, не могут быть достигнуты. Принятую Путиным стратегию следует признать неудачной, — резюмирует Майкл Кофман.
Однако несмотря на это все, Украина еще далека от окончания войны, считает Кофман.
— Война еще далека от завершения: пока мы гораздо ближе к ее началу. Российские вооруженные силы понесли значительные потери, в ближайшие недели их боевой потенциал будет истощен, и им нужна оперативная пауза.
Но это не положит конец войне: прекращение огня часто используется для перевооружения, реорганизации и пополнения запасов. Мы в первой фазе войны, а она будет продолжаться какое-то время, и, вероятно, будет все более жестокой. Худшее, пожалуй, еще впереди, — говорит Кофман.