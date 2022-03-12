Кремлівські плани провалились, проте війна ще далека від завершення – експерт

Пішов третій тиждень війни Росії та України. Путінський бліцкриг провалився, проте найгірше чекає нас ще попереду.

Таку думку висловив військовий експерт CNA Майкл Кофман.

Кофман запевняє, Путін хотів швидко скинути президента України або змусити його здатись в перші дні повномасштабного наступу. Проте очікування не стали реальністю.

– Зрозуміло, що інтелектуально Кремль не просунувся далі з 2014 року: він просто спробував зробити розширену версію того, що було вісім років тому, – запевняє експерт.

Майкл Кофман також звертаю увагу на те, що російські військові зовсім не були проінформовані про можливий перебіг подій. Їх запевнили, що вони їдуть на навчання, наказали не хвилюватись та гарантували, що жодного опору не буде. Саме тому рашисти спокійно заїхали по шосе на українську територію наче до себе додому.

– Ці ілюзії швидко розвіялися. Коли вони натрапили на першу українську засідку і зрозуміли, що потрапили на справжнісіньку війну, – продовжує Кофман.

Проте росія просто недооцінила трансформації, яка пройшла Україна та її армія за останні вісім років.

Доктор філософії, професорка політології та національної безпеки в університеті Нью-Хейвена Олена Леннон, відмітила, що для Путіна стало сюрпризом, що 16 тис. іноземців приєдналися до міжнародного територіальної оборони та готові доронити Україну.

– Європейський Союз, який Путін вважав повільною бюрократичною машиною, дивним чином миттєво прийняв жорсткі санкції. Та й світова підтримка народу України: більше 80% американців підтримують економічні санкції проти росії і більше 70% готові погодитися з вищими цінами на енергоносії у США, якщо ці санкції виявляться ефективними у стримуванні подальшої агресії росії, – навела дані Олена Леннон.

Майкл Кофман запевняє, що кремлівські плани провалились і росія просто “розбила собі носа”. Російська армія втратила багато техніки та особового складу, не досягнувши при цьому поставлених цілей.

Єдине в чому країна-агресор сильна – артилерія, адже російська армія вважається саме артилерійською. Саме тому вона використовує посилену вогняну техніку, коли вступає у міські бої.

– Цілі, поставлені Кремлем у цій війні, ймовірно, не можуть бути досягнуті. Прийняту Путіним стратегію слід визнати невдалою, – резюмує Майкл Кофман.

Проте зважаючи на це все, Україна ще далека від закінчення війни, вважає Кофман.