Ужесточение санкций для РФ и помощь Украине: Макрон провел разговор с Байденом и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил Елисейский дворец.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и санкции в отношении России.

— Главы государств договорились усилить принятые против России санкции, поддержать Украину и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий. Они будут поддерживать тесный контакт по этому вопросу, — говорится в заявлении дворца.

Французский лидер выразил полную поддержку Киеву и рассказал о помощи, согласованной по результатам саммита ЕС в Версале.

— Главы государств обсудили продолжение переговоров между Россией и Украиной. Они продолжат координацию в ближайшие дни, — говорится в заявлении.

Также Макрон выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Брента Рено. Лидеры договорились ужесточить уже введенные против России санкции, поддержать Украину и принять все инициативы для прекращения боевых действий.