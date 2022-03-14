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Факти / Україна / Політика

Посилення санкцій для РФ та допомога Україні: Макрон провів розмову з Байденом та Зеленським

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Еммануель Макрон

Президент Франції Емануель Макрон провів телефонні розмови з президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив Єлисейський палац.

Сторони обговорили ситуацію навколо України та санкції щодо Росії.

– Глави держав домовилися посилити ухвалені проти Росії санкції, підтримати Україну та спільно ухвалити всі корисні ініціативи для припинення бойових дій. Вони підтримуватимуть тісний контакт із цього питання, — йдеться у заяві палацу.

Французький лідер висловив повну підтримку Києву та розповів про допомогу, узгоджену за результатами саміту ЄС у Версалі.

– Глави держав обговорили продовження переговорів між Росією та Україною. Вони продовжать координацію найближчими днями, — йдеться у заяві.

Також Макрон висловив свої співчуття у зв’язку зі смертю журналіста Брента Рено. Лідери домовилися посилити вже введені проти Росії санкції, підтримати Україну та вжити всіх ініціатив для припинення бойових дій.

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Фото: Depositphotos

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