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Факти / Україна / Політика

Це питання ймовірної загрози: Зеленський про участь Білорусі у війні проти України

Валентина Летяк редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що не можна недооцінювати ймовірність вступу Білорусі у війну РФ проти України, тому ЗСУ готуються до будь-яких сценаріїв.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

– Збройні сили України готові до будь-якого сценарію. Це не питання віри, прогнозів тощо. Це питання ймовірної загрози і нашої готовності до неї. Білорусь, на жаль, з перших днів цього повномасштабного вторгнення стала базою для російської армії – танків, БТРів, літаків, – сказав президент.

Водночас, за його словами, відомо, що багато білоруських військових масово відмовляються від перспективи воювати в Україні – для них це вірна смерть.

– Чи розуміє це в повній мірі керівництво Білорусі, чи не перетне воно ту межу, яка зветься державний кордон – час покаже, – наголосив Зеленський.

За даними радника лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франака Вячорки, у Білорусі люди створюють перепони, щоб не допустити білоруських військ в Україну.

За його словами, фактично білоруси зараз діють як партизани під час Другої світової війни – зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки.

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Фото: Офіс президента

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