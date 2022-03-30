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Факты / Украина / Политика

Экс-глава КСУ Тупицкий уехал из Украины, но официально границу не пересекал — Схемы

Юля Захарченко редактор ленты
Олександр Тупицький

По данным СМИ, отстраненный глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий уехал из территории страны после начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщают журналисты-расследователи программы Схемы. Тупицкий уехал из страны, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста. Однако границу он пересек неофициально.

По данным источников Схем среди пограничников, в базе данных отсутствует отметка о выезде Тупицкого из Украины. В последний раз он прилетел из Турции в Украину в конце февраля и с тех пор официально не пересекал границу.

После полномасштабного вторжения России в Украину Тупицкий вместе с семьей переехал на запад Украины – в город Стрый под Львовом. Уже в разгар войны 17 марта супруга Ольга Тупицкая вместе с двумя детьми пересекла границу с Венгрией на автомобиле BMW, зарегистрированном на нее.

Однако устраненный глава КСУ официально границу не пересекал. По данным Схем, он уехал из Украины и сейчас находится в Австрии. Тупицкого заметили 24 марта, когда он выходил из местного отеля в Вене.

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Фото: УНИАН

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