Ексочільник КСУ Тупицький виїхав з України, але офіційно кордон не перетинав — Схеми

За даними ЗМІ, відсторонений голова Конституційного суду України Олександр Тупіцький виїхав з території країни після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляють журналісти-розслідувачі програми Схеми. Тупицький виїхав із країни, попри заборону виїзду за межі держави чоловікам призовного віку. Однак кордон він перетнув неофіційно.

За даними джерел Схем серед прикордонників, у базі даних відсутня відмітка про виїзд Тупицького з України. Востаннє він прилетів із Туреччини до України наприкінці лютого та відтоді офіційно не перетинав кордон.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тупицький разом із сім’єю переїхав на захід України – до міста Стрий під Львовом. Вже у розпал війни 17 березня дружина судді Ольга Тупицька разом із двома дітьми перетнула кордон із Угорщиною на автомобілі BMW, зареєстрованому на неї.

Однак усунений очільник КСУ офіційно кордон не перетинав. За даними Схем, він виїхав з України та зараз перебуває в Австрії. Тупицького помітили 24 березня, коли він виходив із місцевого готелю у Відні.