Глава партии Слуга народа Елена Шуляк назвала показательным введение санкций в отношении бывшего главы КСУ Александра Тупицкого Соединенными Штатами. Об этом она заявила в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Очень показательно, что санкции США ввели и объявили о них 9 декабря, а это день борьбы с коррупцией. Это также можно расценивать как определенный знак коррупционерам, работавшим у нас в Конституционном суде, ведь мы говорим о Тупицком и его жене, которые обвиняются в том, что они были замечены в коррупционных действиях в этой сфере.

Она отметила, что введение санкций против них является признаком того, что США говорят о том, что “никому не будет позволено разрушать антикоррупционную структуру и электронное декларирование, которое мы вводили с помощью наших партнеров”.

Шуляк напомнила, что после введения указа Зеленским по отстранению Тупицкого некоторые оппозиционные силы “кричали со всех сторон, что это почти конституционный переворот”.

— Когда США пишут, что Тупицкий – это экс-глава КСУ, то это еще раз доказывает, что наши международные партнеры помогают нам бороться и давать такие знаки коррупционерам в Украине, – подытожила Шуляк.

9 декабря Государственный департамент США ввел санкции против Александра Тупицкого – бывшего председателя Конституционного суда Украины. Под санкции также попала жена Тупицкого Ольга Тупицкая.

Под санкции США также попал Андрей Портнов – бывший первый заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича. Ограничения против него ввело Министерством финансов США.