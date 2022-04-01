Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что в данный момент началась переговоры с Россией, следующий раунд которых был ранее анонсирован на 1 апреля.

– Переговоры идут в онлайн-формате, с подключением подгрупп, – отметил он.

Предыдущий раунд переговоров Украины и России прошел 29 марта в Стамбуле. Это была официальная встреча делегаций.

Был на этих переговорах и российский олигарх Роман Абрамович. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал его эффективным посредником с точки зрения логистики.

То есть, по его словам, Абрамович частично модерирует процесс, чтобы не было какого-то недоразумения – когда одна сторона что-либо заявляет, а другая это не так поняла.