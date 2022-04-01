Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що наразі розпочалися переговори з Росією, наступний раунд яких був раніше анонсований на 1 квітня.

– Переговори проходять в онлайн-форматі, з підключенням підгруп, – зазначив він.

Попередній раунд переговорів України та Росії відбувся 29 березня у Стамбулі. Це була офіційна зустріч делегацій.

Був на цих переговорах і російський олігарх Роман Абрамович. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав його ефективним посередником з точки зору логістики.

Тобто, за його словами, Абрамович частково модерує процес, аби не було якогось непорозуміння – коли одна сторона щось заявляє, а інша це не так зрозуміла.