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Факти / Україна / Політика

Почався новий раунд переговорів України та РФ – Подоляк

Валентина Летяк редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що наразі розпочалися переговори з Росією, наступний раунд яких був раніше анонсований на 1 квітня.

– Переговори проходять в онлайн-форматі, з підключенням підгруп, – зазначив він.

Попередній раунд переговорів України та Росії відбувся 29 березня у Стамбулі. Це була офіційна зустріч делегацій.

Був на цих переговорах і російський олігарх Роман Абрамович. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав його ефективним посередником з точки зору логістики.

Тобто, за його словами, Абрамович частково модерує процес, аби не було якогось непорозуміння – коли одна сторона щось заявляє, а інша це не так зрозуміла.

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Фото: Офіс президента

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