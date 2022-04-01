29 марта состоялись первые за несколько недель “живые” переговоры украинской и российской делегаций. Примечательно, что они прошли в турецком Стамбуле, хотя до этого РФ отказывалась от встреч в нейтральных странах.

По их результатам украинская сторона представила часть пунктов, рассматриваемых в мирном соглашении между Украиной и РФ. Недовольство общества не заставило себя ждать, и очень быстро большинство предложений раскритиковали. Факты ICTV рассказывают, какую оценку дали встрече эксперты и почему не следует критиковать предложения Украины.

Нейтралитет. Версия 2.0

Главное, на что обратил внимание член украинской делегации на переговорах Давид Арахамия – гарантии безопасности для Украины.

Он озвучил следующие тезисы:

Гарантии безопасности от 11 стран (США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция, Китай, Польша, Турция, Израиль, Россия). Части стран предлагают быть гарантами, поскольку они являются постоянными членами Совбеза ООН;

Немедленное снабжение оружием и поддержка Украины в течение трех дней в случае начала военных действий против нашего государства;

Гарантии пока не будут распространяться на временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля;

Страны-гаранты должны ратифицировать соглашение о гарантиях безопасности. То есть будут реальные юридические гарантии;

Страны-гаранты должны всячески способствовать вступлению Украины в ЕС.

Следует понять, что все озвученные Арахамией пункты являются лишь предварительными в обсуждении с Россией и не закреплены никаким документом.

А как мы знаем, с российской стороны решение на переговорах принимает не российская делегация, а только один человек в Кремле. И трудно сказать, когда он “созреет”.

— Рано делать какие-то выводы и быть в чем-то уверенными. Кроме, правда, одного: результаты войны и условия мира зависят исключительно от действий наших защитников! – считает политолог Игорь Рейтерович.

Некоторые называют предложения, хотя документа мы еще не видели, вторым Будапештским меморандумом. И аргументом для таких людей не является то, что, по словам украинских представителей, соглашение будет юридически подкреплено.

А значит, и все, кто его подписал, будут вынуждены его соблюдать. И хотя Украина за последний месяц убедилась, что международное право в современном мире является по меньшей мере шатким, есть и страны, которые его придерживаются. К примеру, Турция, которая довольно быстро закрыла Босфор и Дарданеллы для всех военных кораблей.

Поэтому в украинских предложениях так много гарантов. Чтобы не могло быть ситуации, когда кто-нибудь “даст заднюю”. Сегодня, несмотря на тяжелую ситуацию в нашем государстве, многие страны оказывают помощь, хотя не обязаны этого делать.

– Это не Будапештский меморандум, это не зрада, мы туда вписали конкретные механизмы, с которыми уже согласилась Российская Федерация в лице ее делегации. Конкретные механизмы и гарантии, которые лучше 5-й статьи НАТО, – говорит советник главы ОП Алексей Арестович.

Действительно, уже то, что РФ не выставляет ультиматумов на переговорах, служит поводом для сдержанного оптимизма.

Политический обозреватель Кирилл Сазонов пишет, что никакой зрады или перемоги по результатам переговоров в Стамбуле он не увидел.

— Сам факт переговоров свидетельствует, что Московии тяжело. Но она считает, что еще может нас сокрушить. Мы так не считаем, поэтому не уступаем на переговорах. Война продолжается, к сожалению – это факт. И чем меньше будет у нас ожиданий и иллюзий, тем меньше будет разочарований, – объясняет Сазонов.

Ну и последнее, о чем хочется сказать по поводу предложенных гарантий — они будут приниматься исключительно народом Украины.

Только референдум

Незадолго после обнародования предложений Украины на переговорах советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сначала в нашем государстве проведут референдум по предложенным гарантиям безопасности.

В частности, потому, что придется вводить изменения в Конституцию, а сейчас это возможно только благодаря выражению воли народа.

— Для нас главное, чтобы государство общалось с обществом и получило положительные результаты того, что мы предложим, потому что это совсем другой контур безопасности, который Украина получит, — объяснил Подоляк.

То есть, только украинцы будут решать, подходят ли нашему государству те гарантии, которые еще предстоит согласовать не только на переговорах с РФ, но и с государствами-гарантами.

Но у референдума есть один значительный нюанс: его можно будет провести только после полного прекращения огня и вывода российских войск.

Да и даже после этого потребуется достаточно много времени, чтобы наверняка утвердить договор.

По мнению Арахамии, на проведение всеукраинского референдума уйдет до полугода, а на утверждение парламентом — еще больше времени.

– Для этого (внесения изменений в Конституцию, – Ред.) нужно еще две сессии парламента по 300 голосов. Я считаю, что это еще не меньше года, – говорит нардеп.

Вопросы Крыма и Донбасса

Конечно, гарантии безопасности – не единственное, что озвучили по результатам встречи украинской и российской сторон.

Также косвенно упомянули о вопросах деоккупации Крыма и Донбасса Россией. Сейчас все выглядит так, что консенсуса в этом вопросе нет.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что красной линией для нашего государства является суверенитет по состоянию на 1991 год.

Но нельзя надевать розовые очки и думать, что Россия сразу же вернет территории, которые были оккупированы по состоянию на 23 февраля.

– Россияне готовы обсуждать деоккупацию АР Крым и временно оккупированных районов Донбасса. То есть они принимали специальные законы, которые должны были “навсегда решить крымский вопрос”, и ввели уголовную ответственность даже за разговоры о возможном возвращении Крыма в Украину. А теперь в Кремле обсуждают это на самом высоком уровне, – считает политический консультант Сергей Быков.

Если уж упомянули вопрос Крыма, то и по нему нужно немного пройтись. В настоящее время Украина предлагает зафиксировать позицию государства и России и начать переговоры о статусе Крыма и Симферополя в течение 15 лет.

Пожалуй, этот пункт сейчас вызывает больше всего вопросов: Почему 15 лет? Что мы собираемся обсуждать, если мы говорим о границах 1991 года? Как можно доверять России, которая нарушает все международные обязательства?

Сейчас бесполезно искать ответы на эти вопросы. Политолог Владимир Фесенко считает, что сейчас важно не столько то, как построят диалог по Крыму, сколько то, что РФ готова говорить, чего не было за восемь лет оккупации полуострова.

— Очевидно, что быстро эту проблему не решить, если ее вообще можно решить. В принципе в данном случае нет ничего нового. Сохраняется неофициальный статус-кво, каждая из сторон остается при своей позиции. Но если Россия согласится с этим предложением (в чем я не уверен), то впервые после 2014 года начнутся переговоры о статусе Крыма, — рассуждает Фесенко.

Но питать надежды даже в таком случае не стоит. Пока РФ не согласится на переговоры и они не начнутся – трудно сказать об их дальнейшем ходе.

Далеко не конец войны

Самый важный вывод, который мы можем сделать из переговоров в Стамбуле — договоренности будут финализироваться не украинскими переговорщиками, а ВСУ.

Фактически они заставляют РФ отходить от ультиматумов и говорить более конструктивно. Ну и давление санкций ежедневно увеличивается, и большинство стран не собираются останавливаться.

— Он сказал, что давление на Путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи Украине, чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс, — передала позицию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона его представитель.

В вопросе договоренностей как никогда нужно сохранять холодный рассудок. Мы ведем оборонительную войну и пока не способны быстро выгнать врага с нашей земли.

Мы видим, что он частично отказался от своих планов, поэтому и позиция на переговорах стала более взвешенной. Но враг до сих пор думает, что может выбить для себя более выгодные условия.

Не стоит забывать, что огонь ни мы, ни агрессор не прекращали, за целый ряд населенных пунктов до сих пор продолжаются ожесточенные бои.

То, что в последнее время мы узнаем о немалом количестве освобожденных городов, безусловно, замечательно. Но не по всем направлениям противник отходит.

Фактически усилия ВСУ по защите нескольких ключевых направлений решат позицию на переговорах, консультации на которых продолжаются в режиме онлайн с 1 апреля.

— Что касается призывов не идти ни на какие уступки россиянам и требовать от них полного освобождения всех наших территорий, включая Крым и ОРДЛО, то это будет возможно в случае нашей полной победы. Пока что не совсем такая ситуация. В ходе войны возникло шаткое равновесие, — считает Фесенко.

Но чем большие потери ВСУ будут наносить врагу, тем лучше будет чувствовать себя украинская делегация на переговорах. Рано или поздно и до России должно дойти, насколько сильные потери она понесла.

Арестович говорит о том, что для восстановления российской армии понадобится минимум пять-семь лет. Поэтому можно ожидать, что политика РФ станет более сдержанной.

– Россия развалена экономически, даже если сейчас снимут санкции, они поднимутся очень нескоро. И самое главное – не смогут быстро восстановить вооруженные силы. Потому что мы им выбили 60-70% элитных подразделений командного состава, каждый солдат которого стоит по миллиону долларов. И требует нескольких лет отбора и подготовки… И где их сейчас брать? И на какие деньги готовить? – размышляет Арестович.

В общем, не следует забывать, что война продолжается. Предложения для достижения мира пока даже не утверждены.

Их окончательный вид будет формировать ситуация на поле боя, и только после того, как обнародуют окончательный документ, можно будет делать выводы. До наступления этого времени мы должны верить в наших военных и власть.