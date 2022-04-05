Мы не можем постоянно воевать с РФ, нам нужны гарантии безопасности — Зеленский

Украина готова вступить в НАТО хоть завтра, если ей предложат это сделать. Но, к сожалению, этого еще не произошло и не будет. Поэтому Украина будет строить те гарантии безопасности, которые нас могут защитить.
Об этом в интервью украинским журналистам сообщил президент Владимир Зеленский.
— Мы будем строить такое государство, которое способно защитить себя само. Мы не можем постоянно воевать на нашей территории с Россией. Нам нужны гарантии безопасности. Для нас союз безопасности важен, — подчеркнул президент.
Владимир Зеленский добавил, что еще одним пунктом, который обсуждали украинская и российская делегации во время переговоров, является Крым. До Донбасса не дошли, поскольку РФ по этому вопросу имеет свое видение, а Украина – свое.
— Я считаю, мы не сможем договориться сразу по всем пунктам. Это невозможно. И если стороны хотят закончить войну, а стороны здесь уже не только Украина и РФ, но и наши западные партнеры, все должны над этим работать, — резюмировал Зеленский.