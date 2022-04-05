Ми не можемо постійно воювати з РФ, нам потрібні гарантії безпеки – Зеленський

Україна готова вступити в НАТО хоч завтра, якщо їй запропонують це зробити. Але, на жаль, цього досі не сталося і не буде. Тому Україна будуватиме ті гарантії безпеки, які нас можуть захистити.

Про це в інтерв’ю українським журналістам повідомив президент Володимир Зеленський.

– Ми будемо будувати таку державу, яка спроможна захистити себе сама. Ми не можемо воювати постійно на нашій території з Росією. Нам потрібні гарантії безпеки. Для нас безпековий союз важливий, – зауважив президент.

Володимир Зеленський додав, що ще одним пунктом, який обговорювали українська і російська делегації під час переговорів, є Крим, до Донбасу не дійшли. Оскільки РФ щодо цього питання має своє бачення, а Україна – своє.