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Факти / Україна / Політика

Ми не можемо постійно воювати з РФ, нам потрібні гарантії безпеки – Зеленський

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Володимир Зеленський

Україна готова вступити в НАТО хоч завтра, якщо їй запропонують це зробити. Але, на жаль, цього досі не сталося і не буде. Тому Україна будуватиме ті гарантії безпеки, які нас можуть захистити.

Про це в інтервю українським журналістам повідомив президент Володимир Зеленський.

– Ми будемо будувати таку державу, яка спроможна захистити себе сама. Ми не можемо воювати постійно на нашій території з Росією. Нам потрібні гарантії безпеки. Для нас безпековий союз важливий, – зауважив президент.

Володимир Зеленський додав, що ще одним пунктом, який обговорювали українська і російська делегації під час переговорів, є Крим, до Донбасу не дійшли. Оскільки РФ щодо цього питання має своє бачення, а Україна – своє.

– Я вважаю, ми не зможемо домовитися відразу щодо всіх пунктів. Це неможливо. І якщо сторони хочуть закінчити війну, а сторони тут вже не лише Україна і РФ, а й наші західні партнери, то всі повинні над цим працювати, – резюмував Зеленський.

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