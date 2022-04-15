Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что пойманному на днях нардепу Виктору Медведчуку, обвиняемому в государственной измене, будут менять меру пресечения.

Об этом она сказала в пятницу, 15 апреля, во время национального телемарафона.

– То, что Медведчук сбежал, значит, что теперь у него однозначно должна измениться мера пресечения. И если тогда были какие-то возможности домашнего ареста, то на сегодняшний день уже понятно, что тут должно быть содержание под стражей. После такого обнаружения господина Медведчука он однозначно должен находиться под стражей и ожидать рассмотрения суда. А дальше мы будем смотреть, что будет происходить непосредственно в процессе, – пояснила Венедиктова.

Она добавила, что побег из-под ареста не будет дополнительно квалифицироваться, но будет использован прокурорами для изменения меры пресечения.

Генпрокурор напомнила, что изначально обвинение потребовало для Медведчука заключения под стражу с возможностью внесения залога в 1 млрд грн, но суд решил избрать домашний арест.

– Вы помните, что у нас по Медведчуку два дела. По первому делу уже следствие у нас закончено, причем там очень “красивые” статьи. Мы в начале мая минувшего года предоставили подозрение в государственной измене, и как раз 438-я – это военное преступление… Второе производство мы еще расследуем, там мы посмотрим, до каких результатов дошли, – сказала она.

Ирина Венедиктова утверждает, что в случае согласия всех сторон Медведчука обменяют на удерживаемых Россией украинских военнопленных и заложников.

Она не считает, что тот факт, что этот нардеп является гражданином Украины, может стать препятствием для обмена.

– Я считаю, что если гражданин Украины дает согласие на такой обмен, то такой обмен абсолютно возможен, – резюмировала генпрокурор.

Венедиктова сообщила, что при этом вынесение судебного приговора по делу Медведчука не обязательно, но есть другие “технические” особенности.