Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що спійманому днями нардепу Віктору Медведчуку, обвинуваченому у державній зраді, змінять запобіжний захід.

Про це вона сказала у п’ятницю, 15 квітня, під час національного телемарафону.

– Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. І якщо тоді були якісь можливості домашнього арешту, то сьогодні вже зрозуміло, що тут має бути утримання під вартою. Після такого знаходження пана Медведчука він однозначно має перебувати під вартою та чекати на розгляд суду. А далі ми дивитимемося, що відбуватиметься безпосередньо в процесі, – пояснила Венедіктова.

Вона додала, що втеча з-під арешту не додатково кваліфікуватиметься, але буде використана прокурорами для зміни запобіжного заходу.

Генпрокурор нагадала, що спочатку обвинувачення вимагало для Медведчука взяття під варту з можливістю внесення застави в 1 млрд грн, але суд вирішив обрати домашній арешт.

– Ви пам’ятаєте, що у нас щодо Медведчука дві справи. У першій справі вже слідство у нас закінчено, причому там дуже “гарні” статті. Ми на початку травня минулого року надали підозру у державній зраді, і якраз 438-а – це військовий злочин… Друге провадження ми ще розслідуємо, там ми подивимося, до яких результатів дійшли, – сказала вона.

Ірина Венедіктова стверджує, що у разі згоди всіх сторін Медведчука обміняють на утримуваних Росією українських військовополонених та заручників.

Вона не вважає, що той факт, що цей нардеп є громадянином України, може стати на заваді обміну.

– Я вважаю, що якщо громадянин України дає згоду на такий обмін, то такий обмін є абсолютно можливим, – резюмувала генпрокурор.

Венедіктова повідомила, що при цьому ухвалення судового вироку у справі Медведчука не є обов’язковим, але є інші “технічні” особливості.