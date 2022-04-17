Мы готовы обменять Медведчука на наших военных – Зеленский

Россия получила от Украины сигналы как публично, так и не очень, о возможности обмена Виктора Медведчука на пленных украинских военных.

Об этом в интервью украинским СМИ заявил президент Владимир Зеленский.

– Мы готовы обменять Медведчука, честно, готовы абсолютно. Конечно, на наших военных или другое, что может предложить Россия. Мне кажется, что мы эти сигналы, как публично, так и не очень публично, передали. Если им это интересно, они точно отреагируют, – подчеркнул глава государства.

Лычаковский районный суд Львова 16 апреля изменил меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку, отправив его под арест без права внесения залога.

Соответствующим решением судья удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований.

Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и содействии деятельности террористической организации, 27 февраля сбежал из-под домашнего ареста.

Однако 12 апреля его задержали сотрудники СБУ.