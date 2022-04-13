12 апреля стало известно, что СБУ арестовало пророссийского политика Виктора Медведчука. Пока нет подробностей задержания, но в сети более, чем бурно отреагировали на это событие.

Самая эпичная реакция пожалуй последовала из Кремля. Там, наверное, настолько ошарашены этой новостью, что не сразу сориентировались, что нужно говорить, поэтому достали старые методички про фейки.

— По Медведчуку видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности. Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений, — заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Со своей стороны, слова Пескова высмеял российский бизнесмен Михаил Ходорковский, который высказывается против путинского режима.

— Якобы задержан? Или якобы Медведчук? Когда Путина будут судить, Пескова надо оставить его пресс-секретарем. Будет феерично, — отметил Михаил Ходорковский.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович вместе со всеми порадовался, а также заинтриговал подробностями задержания прихвостня Кремля.

— Медведчук не находился в Киеве. Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так щепетильно, искала, искала и нашла, — заявил Арестович в интервью Марку Фейгину.

По его словам, Медведчук – это ценный элемент, который может рассказать много интересных моментов.

— Он сейчас очень много интересных подробностей расскажет, – сказал Арестович.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Медведчук сейчас использует украинскую тюрьму как убежище от российских спецслужб.

— Медведчуку сегодня, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны, — отметил Подоляк.

Также мимо этого события не прошел известный ведущий и волонтера Сергей Притула.

— Владимир Зеленский, а можно, чтобы в паузах между судами, с*** держали не в СИЗО, а у нас на волонтерском штабе? – отметил Притула.