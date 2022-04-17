Ми готові обміняти Медведчука на наших військових – Зеленський

Росія отримала від України сигнали як публічно, так і не дуже, про можливість обміну Віктора Медведчука на полонених українських військових.

Про це в інтерв’ю українським ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський.

– Ми готові обміняти Медведчука, чесно, готові абсолютно. Звісно, на наших військових або інше, що може запропонувати Росія. Мені здається, що ми ці сигнали як публічно, так і не дуже публічно, передали. Якщо їм це цікаво, вони точно відреагують, – наголосив глава держави.

Личаківський районний суд Львова 16 квітня змінив запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку, відправивши під арешт без права внесення застави.

Відповідним рішенням суддя задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань.

Віктор Медведчук, якого підозрюють у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації, 27 лютого втік із-під домашнього арешту.

Проте 12 квітня його затримали співробітники СБУ.