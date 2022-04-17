Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы добиться завершения войны с Россией дипломатическим методом. Однако он подчеркнул, что официальный Киев не будет идти на серьезные уступки.

– Но говорить только на условиях ультиматумов РФ? В таком случае это вопрос об отношении к нам, а не о том, будет ли диалог хорошим или плохим. Это невозможно, – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, чем быстрее разговор начнется, тем меньше людей погибнет. Однако глава государства не исключил и другой вариант.

— Мы можем бороться с Российской Федерацией и 10 лет, чтобы забрать то, что принадлежит нам, – заявил Зеленский в интервью программе State of the Union на CNN.

Глава государства рассказал, что атаки со стороны России на украинцев усложняют дипломатический диалог с РФ для прекращения войны. По словам президента, шансы на успех переговоров с Россией уменьшаются, поскольку украинское общество не хочет продолжения диалога.

– Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Приходит время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры, – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о перспективах переговоров с Россией.

С другой стороны, в интервью The Atlantic Зеленский отметил, что Украина не хочет воевать за собственную независимость еще 10 лет.

— У нас уже 30 лет независимости. Я бы не хотел, чтобы мы боролись за свою независимость еще 10 лет, – сказал Зеленский журналистам издания.

Также Зеленский в интервью CNN подчеркнул, что Украина не откажется от своей территории на востоке, чтобы прекратить войну с Россией. Он отметил, что украинские военные готовы бороться с российскими захватчиками на Донбассе в битве, которая, по его словам, может повлиять на ход всей войны.

Источник: CNN, The Atlantic