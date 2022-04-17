Президент України Володимир Зеленський хотів би домогтися завершення війни з Росією дипломатичним методом. Однак він наголосив, офіційний Київ не буде йти на серйозні поступки.

— Але говорити тільки на умовах ультиматумів РФ? У такому випадку це питання про ставлення до нас, а не про те, чи буде діалог хорошим чи поганим. Це неможливо, – підкреслив президент.

Зеленський зауважив, чим швидше така розмова почнеться, тим менше людей загине. Проте глава держави не виключив і іншого варіанту.

— Ми можемо боротися з Російською Федерацією і 10 років, щоб забрати те, що належить нам, – заявив Зеленський в інтерв’ю для програми State of the Union на CNN.

Глава держави розповів, що атаки з боку Росії на українців ускладнюють дипломатичний діалог з РФ для припинення війни. За словами президента, шанси на успіх переговорів з Росією зменшуються, оскільки українське суспільство не хоче продовження діалогу.

— Шанси зменшуються кожен день. Подумайте про Бучу, Волноваху, Бородянку, Маріуполь. Настає час, коли ніхто не хоче говорити. Наше суспільство не хоче, щоб ми продовжували переговори, – сказав Зеленський, відповідаючи на питання про перспективи переговорів із Росією.

З іншого боку, в інтерв’ю The Atlantic Зеленський зазначив, що Україна не хоче воювати за власну незалежність ще 10 років.

— Ми вже маємо 30 років незалежності. Я б не хотів, щоб ми боролися за свою незалежність ще 10 років, – сказав Зеленський журналістам видання.

Також Зеленський в інтерв’ю CNN наголосив, що Україна не відмовиться від свої території на сході, щоб припинити війну з Росією. Він зазначив, що українські військові готові боротися з російськими загарбниками на Донбасі у битві, яка, за його словами, може вплинути на хід усієї війни.

Джерело: CNN, The Atlantic